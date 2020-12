ШИД – Општинска рада принєсла одлуку о розподзельованю средствох з буджета за програми и проєкти з обласци култури.

КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду за свойо активносци достало 360.000 динари, КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу 125.000 динари, а КПД „Драґен Колєсар“ з Бачинцох тиж достало 125.000 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)