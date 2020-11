Розґурованє глїни на Буячей долїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре почало розґурованє глїни и будовательного материялу на Буячей долїни хтора ше находзи помедзи Роботнїцку улїцу, Русинску, Ленїнову и Новим населєньом.

Розґурованє окончує Явне комуналне подприємство Руском, зоз єдним баґером, а у вимиваню улїчкох коло долїни участвує Добродзечне огньогасне дружтво.

По словох директора того подприємства Иґора Фейдия, у планє же би ше после вировнованя глїни и будовательного материялу, коло драги посадзело древка, а у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу.

Валалчанє и далєй можу звожовац будовательни остатки и глїну же би ше долїну загарло, з тим же з Рускому апелую же би ше тот материял нє сипал на уж вировнану поверхносц, алє цо далєй спрам долїни.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)