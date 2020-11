ШИД – Спрам найновших податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митовици, а хтори преноши локална самоуправа, за остатнї 24 годзини на подручу општини Шид призначени ище 28 особи позитивни на вирус корона.

Хвильково єст 158 активни случаї, а од початку пандемиї призначени вкупно 249 случаї.

Општински штаб за позарядово ситуациї поволує гражданох же би ше притримовали мирох ношеня защитних маскох, триманя оддалєносци и же би керовали контакти.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)