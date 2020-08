РТВ: Глєдаме ришенє за финансийну ситуацию

НОВИ САД – Пандемия Ковид-19 и позарядови стан у Сербиї резултовали зоз економскима пошлїдками на роботу РТВ, прето же зоз Уредбу о вименки буджету Сербиї приходи за финансованє основней дїялносци РТВ зменшани за 201 милион динари, сообщел вчера менаджмент Радио-телевизиї Войводини.

Як сообщене, у медзичаше РТВ зоз мирами интерного характеру и зоз додатним задлужованьом ублажела неґативни ефект зменшаня приходох и обезпечела нєзавадзане окончованє дїялносци.

Представителє снователя у потерашнїх активносцох, попри поднятих мирох, указали порихтаносц же би вєдно зоз занятима предлужели робиц на финансийней консолиидациї и находзеню ришеня за длугорочне отримуюце дїлованє Радио-телевизиї Войводини.

Радио-телевизия Войводини попри поднятих мирох обезпечела порядне виплацованє заробкох и других особних приманьох за занятих и при тим нїхто зоз роботнїкох хтори заняти на одредзени и нєодредзени час нє достанє розтаргнуце контракту о роботи.

У тей хвильки, пре таки финансийни обставини, на жаль, нє исную законски условия же би РТВ заключела нови контракт зоз Аґенцию за обезпечованє роботи прето же би то подрозумйовало же єст пенєжи за тото и порушованє нового поступку явней набавки.

Же би ше у тих околносцох обкеорвали нєжадани пошлїдки на продукцию и дистрибуцию програми, РТВ од компетентних републичних орґанох вимагала и достала согласносц же би дала роботу на нєодредзени час 50 роботнїком, котри тераз анґажовани прейґ Аґенциї.

Приманє тих роботнїкох у цеку и резултат є фундаменталних розгваркох, анализох и стаємней комуникациї менаджменту зоз главнима и одвичательнима редакторами и директорами дїловних єдинкох у покраїнским явним сервису.

Зоз 27 новинарох котри на спомнути способ буду прияти на нєодредзени час до РТВ, 18 зоз меншинских редакцийох. Други новоприяти роботнїки буду розпоредзени на роботох котри маю виталне значенє за функционованє явного медийского сервису.

Руководство Радио-телевизиї Войводини розуми Нєзадовольство роботнїкох хтори анґажовани прейґ Аґенциї за обезпечованє роботи и твори максимални усиловносци же би тот проблем ублажело, алє нє ма розуменя за тих хтори пробую зоз манипулациями и нєправдами погубиц роботну атмосферу и вецейдеценийни склад роботнїкох на продукциї и емитованю на сербским и 14 язикох меншинских заєднїцох.

У сообщеню ґенералного директора РТВ Миодраґа Копривицу пише и же 9. юлия того року отримана схадзка зоз представнїками репрезентативних синдикатох нашей хижи на котрей су поинформовани о актуалних проблемох, окреме о финансийней ситуациї у котрей ше хижа тераз находзи, як и о мирох котри руководство хижи пребера.

