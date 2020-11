ШИД – Министер нукашнїх дїлох Александар Вулин и директор полициї Владимир Ребич нащивели вчера општину Шид и стретли ше з предсидательом општини Зораном Семеновичом, а причина нащиви була миґрантска криза.

Як сообщене зоз локалней самоуправи, вчера вчас рано припаднїки жандармериї и полициї вимесцели нєлеґалних миґрантох на вецей локацийох на подручу општини, а як виявел предсидатель општини Зоран Семенович, хвильково у трох прилапююцих центрох єст коло 1 800 миґрантох.

