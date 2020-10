Рукометаше ище нєдосц убавени

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – У першим колє єшеньскей часци сезони 2020/2021. у Трецей рукометней лиґи сивер Сивер, Рукометни клуб (РК) Русин внєдзелю, 11. октобра одбавел перше змаганє у Бачким Ґрачцу процив екипи РК Борац з резултатом 27:21 (15:8).

Русиновим бавячом на нєдзельовим змаганю хибело дакус вецей убавеносци на терену, цо найвироятнєйше пошлїдок длугей павзи хтора наступела пре забрану спортских активносцох. Рукометаше почали тренирац концом септембра, два раз до тижня, та лєпши резултат мож обчековац на наиходзацих змаганьох.

За Русин бавели Мудри Михайло (1), Микита Виктор (3), Рац Иван (1), Гербут Славко (7), Югик Борис (5), Виславски Мирослав, Мудри Владимир, Хома Дамир, Варґа Иґор (1), Тома Филип (2), Дюрко Стефан (1).

Русин тераз на 6. месце на таблїчки, а шлїдуюце змаганє будзе бавиц шлїдуюцого тижня на домашнїм терену у керестурскей Спортскей гали, процив РК Ґрафичар зоз Бездану.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)