Рукометне змаганє, а резултат кошаркашски

СИВЕЦ – У 6. колу Трецей рукометней лиґи сивер Сивер, хторе одбавене внєдзелю, 15. новембра, рукометаше Русину поражени у госцох, од РК Сивец 69/2 з резултатом 38:37(20:22).

У першим полчасу, при резултату 19:17 за домашнїх, бавяче Русина даваю за шором 5 ґоли, а доставаю лєм єден, зоз чим закончую перши полчас на свой хасен.

У другим полчасу у спортскей гали, ситуация ше вельо нє меня, розположени ґолґетере дзиравя мрежи зоз обидвох бокох, а кус лєпша екипа однєсла побиду.

Од Русиновцох найвецей ґоли на тим змаганю дал Филип Орос (10), Филип Тома (8), Борис Югик (6), Виктор Микита и Неманя Стойков по 4, Давор Хома и Иван Рац дали по 3 ґоли, а наступели и Петро Пирожек, Стефан Дюрко и ґолман Владимир Мудри.

Уж у идуцим колу, до керестурскей Спортскей гали, приходзи екипа зоз Кляїчева и будзе то нагода виправиц шицко препущене.

