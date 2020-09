Рукописи буду ранґовани до штредку октобра

НОВИ САД – Конкурс Видавательней редакциї, хтори бул розписани на початку рока, закончени є зоз 31. авґустом. Сцигло дзеветнац рукописи. Таке нєсподзивююце число понукнутих рукописох бешедує же постої озбильне число наших людзох хтори жадаю охабиц шлїд на руским язику, гвари одвичательни редактор Микола Шанта. Рукописи розличних жанрох, єст поезиї, приповедки и романи, за дзеци и за старших, а єст и науково-публицистични роботи.

Понукнути рукописи прешлїдзени членом Видавательного совиту на читанє и вони би их, вєдно зоз редактором Миколом Шантом и директором др Борисом Варґом, требали ранґовац. После ранґованя, кажди автор достанє писмени одвит о оцени свойого рукописа. Тота робота би требала буц закончена до 15. октобра, а вец шлїдзи процес обезпечованя средствох и робота на вибраних рукописох.

На конкурс свойо рукописи послали: Владо Няради „Драми”, Янко Павлович „Приповедки”, Михал Рамач „Перли”, преклади зоз шветовей поезиї, Янко Сабадош „Проза”, Дюра Латяк „Моноґрафия Театра”, Желько Гаргаї „Дакеди було”, проза, Ирина Жеґарац „Заход слунка”, поезия, Любица Кнежевич „Монах и я”, роман, Ирина Гарди Ковачевич „Дзень за дньом”, поезия, Олена Планчак-Сакач „Медзи двома побрежями”, поезия, Олена Планчак-Сакач „Карпатски шаркань”, илустрована приповедка за дзеци, Владимир Еделински Миколка „Роботни звикнуца и духовни живот Руснацох у Шидзе”, публицистика, Дюра Салонтаї „З поштаровей торби”, анеґдоти и гуморески, Сашо Палєнкаш „У єдним диху”, проза за младих, МАК-оф виданє, Кристина Афич „Поезия”, Славе Шанта „Шлїдом нєзабуца”, Владимир Кочиш „Рамик за Аниму”, поезия, Блажена Хома Цветкович „Язични пораднїк” и Мелания Боянович „Чапаши”, роман у наставаню.

Зоз тих рукописох, хтори буду ранґовани и селектовани оформи ше Видавательни план за 2021. рок.

