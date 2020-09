Русинова побида у позарядовим колу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 5. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене стреду 9. септембра у Руским Керестуре, Русин однєсол побиду над ФК „Жакˮ зоз Зомбору, з резултатом 2:0 (1:0).

У першим полчасу нє було вельо нагоди за ґол, но єдна добра нагода вихаснована на самим концу першого полчасу, у 45. минути, кед Бранкович приял лабду цалком на лївим боку, прешол двох бавячох, вошол до простору од 16 метерох и после прецизного вдереня зазначел перши ґол за Русин.

У 58. минути Саянкович, подобнє як и Бранкович, вошол зоз лабду до 16 метерох, и зоз лївого боку потрафел процивни бок ґолмана госцуюцей екипи.

За Русин бавели: Калинич, Кочиш, Голик, Ланчужанин, Вуйовоч В., Саянкович, Будински (Надь), Даноєвич, Будински (Виславски), Бранкович (Дюканович), Рац.

Хвильково Русин зоз 13 бодами перши на таблїчки, а шлїдуюце коло одбави на нєдзелю 13. септембра процив ФК „Будучносц” зоз Ґложанох.

