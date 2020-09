Русиново кадети звладали озбильного процивнїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 4. кола Кадетскей лиґи хторе отримане всоботу, 12. септембра на Ярашу у Руским Керестуре, кадети ФК „Русинˮ зазначели важну побиду над моцни клубом „Младосцˮ зоз Бачкого Петровцу, з резултатом 2:1 (0:0)

Од початку змаганя обидва екипи мали по даскельо добри нагоди за ґол, медзитим по конєц першого полчасу резултат остал 0:0.

Други полчас прешол у вельо динамичнєйшим бависку, окреме Русинових хлапцох хтори зазначели два ґоли. Перши ґол у 50. минти дал Алексей Джуджар, а у 56. минути ґол за Русин дал Неманя Ковачевич.

У 86. минути судия запискал фаул кед госци посцигли ґол и зменшали водзенє Русину на 2:1, а по конєц змаганя, гоч Русиновци мали ище даскельо добри нагоди за ґол , резултат остал нєпременєни.

Русин наступел у составе: Чордаш, Стричко, Бодянец, Иличич М., Иличич Л., Ковачевич, Максимович, Надь, Бики, Тома, Зорич и Джуджар, а свойо найлєпше змаганє у дотерашнєй кариєри всоботу одбавели Тадей Бодянец и Марио Иличич хтори на змаганю бавели на позициї штоперох.

Фодбалере Русину, после того змаганя у госцох одбавя шлїдуюце, 5. коло процив ФК „Крила країниˮ хторе будзе отримане на соботу 19. септембра у Бачкей Паланки.

