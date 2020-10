Русиново кадети страцели з минималним резултатом

ЗОМБОР – Всоботу, 3. октобра, у Подручней лиґи Зомбор – за кадетох, домашня екипа ФК Раднички победзела кадетох зоз ФК Русин з Руского Керестура з минималним резултатом 1:0.

У виєдначеним бависку и нагодох за ґол, домашнї заш лєм мали кус вецей щесца и посцигли ґол у 47. минути. У екипи Русина визначели ше Зорич Александар и Няради Теодор.

После того пораженя кадети Русина забераю 4. место на таблїчки од 12 екипох. На шлїдуюцу нєдзелю знова госцую, процив екипи ФК Герцеґовец у Ґайдобри хтора остатнєпласована на таблїчки.

