Русиново кадети страцели од Зомборцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским стретнуцу отриманим вовторок, 8. септембра у Руским Керестуре на Ярашу, кадети ФК „Русин” поражени од ФК „Радничкиˮ зоз Зомбору зоз резулатом 6:2 (3:2).

Уж после 5. минути перши евро-ґол за Русин дал Джуджар Алексей, а нєодлуга, у 10. минути и други ґол за Русин, тиж евро-ґол после одличней акциї по правим боку, зоз коло 20 метерох, посцигнул Иличич Лука. Медзитим, по конєц першого полчасу Зомборци обрацели резултат на 3:2.

Нєдостаток Русинових бавячох окреме бул видлїви у другим полчасу кед процивнїцка екипа уруцовала одпочинутих, швижих бавячох, и з тим була у велькей предносци над Русиновцами хтори мали лєм два замени. У другим полчасу Русиновци мали ище даскельо нагоди за ґол, хтори остали нєвихасновани, та моцна процивнїцка екипа зазначела ище три ґоли и однєсла побиду.

За Русин бавели – Наяради, Иличич М., Бики, Чонка, Стричко, Бодянец, Тома, Иличич Л., Чордаш, Зорич, Ковачевич, Надь и Джуджар, а пре приватни обовязки хибели Дудаш и Попов.

На соботу, у 4. колу Кадетского першенства, на 17 годзин Русин дочека ФК „Младосцˮ зоз Бачкого Петровцу, озбильну екипу селектовану зоз бавячами зоз цалей општини Бачки Петровец.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)