Русин одбавел нєришено у госцох

БУКОВАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 4. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю, 6. септембра у Буковцу, Русиновци одбавели нєришено процив ФК „Омладинацˮ з резултатом 1:1 (1:0).

На нєдзельовим змаганю у госцох, фодбалером Русину ше нажаль нє поспишело предлужиц зоз побидами. Од самого початку обидва екипи бавели отворено, без калкулованя, за ниянсу змаганє лєпше розпочали фодбалере Русину, но резултат ше нє менял.

После 10. минути домашнї почали водзиц зоз 1:0, початна инициятива прешла на їх бок, а од Русиновцох по конєц першого полчасу найзанятши бул ґолман, на щесце, искусни Йовица Калинич, та резултат остал нєпременєни.

У другим полчасу Владан Вуйович, у 78. минути виєдначел резултат на 1:1. Було то бице зоз корнеру, хторе одлично виведол Бранкович, найвисше скочел Вуйович и зоз главу дал красни ґол. До конца змаганя було ище даскельо полу-нагоди, алє цо ше ґолох дотика, змаганє було закончене.

Госци потераз зазначели 3 побиди зашором, док домашнї лєм єдну, а шлїдуюце змаганє Русиновцох чека нєшка, 9. септембра на домашнїм терену процив ФК „Жакˮ зоз Зомбору. Змаганє почнє на 16 годзин.

