Руска мисия Сенки Бенчиковей

БАЧКА ТОПОЛЯ – На Дзень Општини Бачка Тополя штварток, 15. октобра, на святочней схадзки Скупштини општини додзелєни награди особом хтори зоз свою роботу и активносцами допринєсли розвою локалней заєднїци.

Святочносц мала буц отримана пред мешацом, алє пре пандемию є отримана аж штварток, у сали Театра, а на нєй були присутни одборнїки, предсидатель Општини Бачка Тополя Адриян Сатмари, предсидатель СО Саша Срдич, Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацих. Схадзка почала зоз сербску и мадярску гимну, нажаль, нєпочитуюци факт же у Бачкей Тополї у службеним хаснованю и руски и словацки язик. На поволанкох, тиж так, тих язикох нє було.

На схадзки бешедоване и приказани филм о активносцох и роботох хтори ше роби у тей општини.

У святочней часц додзелєни општински награди, а од нїх найзначнєйша награда ПРО УРБЕ хтору предсидателє Адриян Сатмари и Саша Срдич додзелєли Ласлови Папови, локалному историчарови зоз Старей Моравици и активистови бодибилдерови ветеранови зоз Нового Орахова Петерови Лискови.

Нам, Руснацом, найзначнєйше же першираз у историї награду за афирмованє Руснацох и руского язика на териториї општини Бачка Тополя плакету достала професорка Сенка Бенчик. Локална самоуправа препознала пожертвовну роботу тей нашей професорки зоз Нового Орахова, хтора попри своєй професорскей роботи у Основней школи „Чаки Лайош”, факултативно учи дзеци по руски, у Тополї и у Орахове, усовершує ше, пише кнїжки, роби з Руснацами у КУД „Петро Кузмяк”.

Награди за роботу достали и огньогашец др Хаджи Янош за свою помоц гражданом, а тиж и Лайош Рака и Радован Тешич.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)