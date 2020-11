Руска редакция Радия почала робиц у новим будинку

НОВИ САД – Прешлого тижня, точнєйше 16. новембра, у новим будинку Радио-телевизиї Войводини почала робиц и Руска редакция, як и шицки други редакциї котри емитую радийску програму на сербским и на других язикох националних меншинох.

Будинок у хторим бул змесцени Радио полни 70 роки тераз достанє други намену, бо после реституциї припаднул Дому ремеселнїцкей младежи Нового Саду.

Стари будинок на Мишелуку, з хторого була емитована телевизийна програма, зруйновани у НАТО бомбардованю 1999. року. Дзекуюци новому будинку, хтори вибудовани на поверхносци од 17.500 квадратни метери, редакциї радия и телевизиї буду робиц у истим обєкту, цо оможлїви интеґрованши програмни змисти.

По скорейших наявох, телевизийна програма з нового будинку мала би ше почац емитовац штредком наступного року.

(Опатрене 56 раз, нєшка 56)