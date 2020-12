Руске видавательство указало жилавосц и способносц прилагодзиц ше

Литературна манифестация „Костельникова єшень”, 27. по шоре, и попри нєвигодних условийох пре пандемию вирусу корона, будзе отримана прейґ сучасней технїки, по такволаней онлайн системи. З оглядом же у тим року, попри шицких других проблемох, маме богати видавательни рок, чкода би було нє указац явносци труд наших писательох, менаджмента хтори обезпечел средства за обявйованє кнїжкох и вец на концу и труд занятих у НВУ „Руске слово” хтори тоти кнїжки виредаґовали, вилекторовали, дизайновали, пририхтали за друкованє и на концу понукли на предай прейґ стимулативного попусту. Цали єден циклус ше тераз концом рока завера, а резултат того циклуса тринац нови кнїжки.

Манифестация „Костельникова єшень” будзе отримована у трох часцох. У першей, 10. децембра планована презентация кнїжкох за дзеци, на Фейсбуку на профилу Дома култури Руски Керестур од 10 годзин. Представи ше сликовнїци „Фарби” и „Родзини”, як и кнїжки за дзеци „Вселенски корабель” Саши Палєнкаша, „Таньов швет” Оленки Живкович, „Страшидла, нє зашмеюйце ме” Даниели Тамаш и даєдни наслови зоз лоньскей продукциї: „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” Любици Фа-Гарди и „Весели буквар”. Сликовнїци „Фарби” и „Родзини” богато илустровани и наменєни су дзецом наймладшого возросту. Вони реализовани прейґ проєкта Едукация руских писательох за дзеци „Роботнї и сликовнїци” орґанизованого дзекуюци финансийней потримовки зоз Буджетского фонду за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи Републики Сербиї. То нова пракса у твореню кнїжкох за дзеци хтора ше указала як барз добра, бо тот проєкт/роботня позберал писательох за дзеци хтори по тераз нє були досц експоновани, а прейґ проєкту ше профиловали и даєдни нови мена. Проєкт водзела одвичательна редакторка нашого часописа за дзеци „Заградка” Мелания Римар, а у нїм участвовали писательки: Наташа Еделински Миколка, Ана-Мария Рац, Даниела Тамаш, Златка Чизмар, Марина Тодич, Оксана Мудри Недич, Кристина Шепински и Марина Дудаш. Илустрациї зробели Мария Ковачевич и Аня Гудак. Материял хтори ше знєє и будзе емитовани на Фейсбуку, школяре наших школох буду мац нагоду хасновац и у порядней настави, бо препорука Кризного штабу же би ше стретнуца з писателями на живо нє отримовали.

Друга часц „Костельниковей єшенї” будзе отримана 18. децембра на 14 годзин, тиж на Фейсбуку. У тим термину представи ше кнїжки за старших, приповедки Юлияна Тамаша „Триски з велькей души”, кнїжка поезиї Славка Виная „Уровнї свидомосци”, кнїжка писньох Славка Романа Ронда, „З видлами до шиї”, як и кнїжка филозофских и социолоґийних текстох, „Чловек и швет”, Гавриїла Костельника ‒ 5. том позбераних творох, и наслов Мирона Жироша „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, III\1 том”. О кнїжки Гавриїла Костельника хтору з українского преложел на руски язик Дюра Латяк, будзе бешедовац академик Юлиян Тамаш. Мам потребу винєсц єдну интимну констатацию: то кнїжка хтору сом редаґовал зоз найвекшу радосцу у своєй видавательней кариєри! Прейґ тей кнїжки, як и прейґ предходного штвартого тому, „Роса и слунко” литературна критика и есеїстика, похопел сом велїчезносц Костельникового розума.

Окрем спомнутих кнїжкох, представи ше и моноґрафске виданє „Руске слово 1945-2020” хтору пририхтал Дюра Латяк. Моноґрафия обявена з нагоди 75-рочнїци нашей Установи, на вецей як 200 бокох. То свойофайтове предлуженє кнїжки „Руске слово 1945-1985” котру тиж ушорел Латяк, пред 25 роками. Окрем моноґрафиї представи ше и Руски християнски календар за 2021. рок. Треба спомнуц же у тогорочним Календаре, кед означуєме 100-рочнїцу друкованя першого Руского календара, читачом ексклузивно даруєме и фототипске виданє першого Руского календара. Барз интересантне видзиц як нашо предки писали, роздумовали, за цо ше закладали. У тогорочним Календаре друковани и даскелї интересантни статї хтори вредзи пречитац, а видвоєл бим статю Мирослава Кевеждия „Филозофия пандемиї”.

Треца часц манифестациї будзе пошвецена младим, будзе емитована 19. децембра. Млади за тоту, 23. по шоре Дньовку порихтаю адекватну видео промоцию зоз потерашнїх Дньовкох, филм о двацец Дньовкох порихтал Йован Живкович, а тиж представя и пригодне виданє за тоту нагоду, монографию Дньовки.

Пракса зоз промоцию кнїжки Мирона Жироша хтору зме на таки способ прейг Фейсбуку отримали 25. новембра того року, указала нам же тот модел презентованя кнїжкох добри и прилаплїви, бо понад 600 особи препатрели презентацию. Знаме добре же на звичайних промоцийох пред публику таке число людзох у публики нїґда нє було. У случаю кед би нє було пандемиї, указує ше же би и попри живей публики на промоцию добре було исту преношиц на Фейсбук, та ше дойдзе до вельо векшого числа тих цо о кнїжки учую слово.

Од шицких обласцох култури у тим чаше пандемиї литература и видавательство указали жилавосц и способносц прилагодзиц ше. То би требало мац на розуме при дзелєню средствох за културни активносци у наступним периодзе.

