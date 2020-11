Руски дзивки у обєктиве Петра Дешича

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски дзивки у народним облєчиве була тема фотоґрафованя Петра Дешича хторе окончене на даскельо местох у Руским Керестуре прешлей соботи, 14. новембра. То часц проєкту валалского Туристичного здруженя, хтори потримал и Завод за културу войводянских Руснацох, а фотоґрафиї буду приказани на виставох у децембру.

Дешич фотодокументариста живота людзох шицких етнїчних заєднїцох у Войводини, а Руснацох у Керестуре фотоґрафовал уж даскельо раз од авґуста 2019. року.

У соботовим фотоґрафованю дзивкох у народним облєчиве у амбиєнту Катедрали и двох стародавних амбиєнтох участвовали дзивки Адриана Надь, Мартина Гудак, и шестри Мартина и Валентина Рацово.

По словох предсидательки Туристичного здруженя Любици Няради, планую зробиц ширши проєкт, а соботове фотоґрафованє финансийно потримал наш Завод за културу з 50 000 динарами. Фотоґрафиї буду приказани на окремних виставох у валалє, у Школи „Петро Кузмяк” 15. децембра за дзень меншинских и людских правох и з нагоди Крачунского концерту у Доме кулури.

