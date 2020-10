Руском купел нови канти и контейнери за шмеце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Руском тих дньох купело 57 нови канти и 5 нови контейнери за шмеце.

У валалє ше зявює вше векша потреба за одкладаньом шмеца, окреме за контейнерами, пре вельке число нових, правних особох и пре дослужени, стари контейнери, та прето, як гварел директор Рускому, Иґор Фейди, тенденция же би ше у наиходзацим периодзе звекшало число контейнерох за лєгчейше рукованє зоз комуналним одпадом.

Контейнери у наиходзацим периодзе буду поставени на явних поверхносцох и на местох дзе єст векше число правних особох.

Того року, вяри, Руском купел 70 нови канти за шмеце, а вчера сцигли ище 57, хтори буду подзелєни физичним особом же би ше Комуналному подприємству Руском обезпечело лєгчейше виношенє шмеца.

За преберанє канти мож ше явиц до Рускому, хто ю потераз нє достал, а хто хаснователь услугох того комуналного подприємства.

