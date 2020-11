РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Руском наютре, 11. новембра, будзе поряднє виношиц шмеце без огляду на державне швето и нєроботни дзень.

Шалтер за плаценє рахункох, за хасновательох услугох, пре спомнуте державне швето, тот дзень нє будзе робиц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)