Санирана депония у Коцуре

КОЦУР – Прешлого тижня закончена акция чисценя депониї у Коцуре, котра ше пресцера на коло 13 000 квадратних метерох. Чисценє того шмециска порушане на основи ришеня Оддзелєня за инспекцийни роботи Општинскей управи Вербас.

Депония би требала служиц лєм за одпад рошлїнского походзеня, алє нажаль, найвецей ше руца комунални и будовательни одпад. Вельки проблем тото же хотарска драга котра водзи по шмециско заруцана зоз одпадом. Нєсовисни гражданє нагромадзели одрутки на вецей як три тисячи квадратни метери коло драги ґу коцурскому шмециску.

На санациї були анґажовани роботнїки зоз Роботней єдинки „Чистота” Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас и чежка механїзация зоз општинскей депониї у Вербаше. Тоту локацию нащивели и чолни людзе зоз Комуналцу и локалней управи, а з тей нагоди ище раз апеловали на шицких гражданох же би ше одвичательно одношели ґу животного стредку.

– Тота акция ище єдно потвердзенє доброго сотруднїцтва зоз Явним комуналним подприємством, а тиж ище єден указатель же ше локална самоуправа стара о защити животного стредку. Апеловал бим на шицких гражданох же би комунални одпад нє руцали коло драги, понеже ше депония находзи нєдалєко од драги и там можу охабиц одпад безплатно – визначел предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

О. д. директора ЯКП „Комуналєц” Вербас Иґор Шкундрич тиж апеловал на гражданох же би руцали одрутки лєм на места дзе то предвидзене.

– Локална самоуправа препознала проблем у Коцуре, а ми такой послали нашо екипи же би санирали депонию. Охабели зме други роботи же бизме цо скорей тоту поверхносц очисцели и зачували животни стредок и здравє людзох. Нажаль, то нє осамени случай, вше частейше маме дзиви депониї. Заш лєм, векшина гражданох почитує предписаня – гварел о. д. директора ЯКП Шкундрич.

