Саянковичов гет-трик

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, позарядове 12. коло ФК Русин одбавел стреду, 21. октобра у Руским Керестуре, на хторим победзел ФК Раднички 1918 зоз Раткова з резултатом 6:1 (3:1).

У 23. минути госци дали свой перши ґол, медзитим, то бул источашнє и єдини їх ґол на тим змаганю. Лєм два минути познєйше, резултат виєдначел Душан Даноєвич, а после нього на терену наступел Матей Саянкович.

Саянкович у тиму бави класичного галфа, сцигнє окончиц задатки у охрани, а пре свою швидкосц и контролу лабди и загрожиц процивнїцки ґол. Стреду дал три ґоли, зоз чим потвердзел нє лєм свой талант, алє уж и искуство правого фодбалера.

Попри нього, ґоли за Русин дали и Иван Рац и Филип Вуйович.

Русин наступел у составе – Йовица Калинич, Александар Кочиш, Боян Голик (Иван Будински), Реля Ланчужанин, Владан Вуйович, Матей Саянкович, Филип Вуйович, Душан Даноєвич (Александар Тома), Срдян Дюканович (Желько Виславски), Янко Кулич (Лука Иличич), Иван Рац.

Хвильково Русин 4. на таблїчки зоз 25 бодами, а на нєдзелю 25. октобра, госцує у Бачким Брестовцу дзе ше стретнє зоз домашнїм БСК-ом.

