Св. Миколай подзелї пакецики онлайн

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Як и прешлих рокох, и того року св. Миколай обрадує дзеци у Митровици, Латярку и околних местох, а тиж и у Беоґрадзе. Пре пандемию, вон подарунки подзелї лєм даскелїм дзецом у церкви, а другим онлайн под час Служби на 10 годзин, на нєдзелю 20.децембра, котра будзе преношена прейґ Фейсбук боку Коломийки, як цо було и на Вельку ноц того року, кед пошвецани кошарки.

З оглядом на чежку епидемиолоґийну ситуацию у Сримскей Митровици, родичи виражели жаданє же би того року нє участвовали у акциї у церкви пре свойо добро и добро своїм ближнїм.

Зацикавени родичи, дїдове и баби, можу ше ище явиц на парохию же би ше им потолковало як св. Миколай подзелї пакецики на тот нєзвичайни способ.

