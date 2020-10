Селїме ше, реформуєме и ґаздуєме

Рок за нами бул чежки и у знаку мирох и пошлїдкох пандемиї ковида. Нїч оптимистичнєйше ше нє обчекує у першей половки 2021. року. Предвидзує ше дальше зменшанє куповней моци и менши даваня держави за медиї и установи под єй покровительством.

У таких цалком нових условийох, НВУ „Руске слово” ше муши ище и селїц. Слава богу – до свойого и ґу своїм. То значи же ше шедзиско НВУ „Руске слово” после пейдзешат рокох на новосадским Булеваре ошлєбодзеня 81/7 селї до Улїци Футожскей 2/3, а то прейґ драги. „Руске слово” ше мушело преселїц до своїх просторийох у Футожскей улїци, прето же будинок „Дневника” пред даскельома роками предати фирми „Ґаленс”, котра нєодлуга тот обєкт будзе реновирац и висельовац шицких терашнїх подквартельошох. Так од 1. новембра 2020. року на адреси Футожска 2/3 солидарно и цалком партнерски простор буду дзелїц НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, док ше Завод нє преселї до своїх просторийох у Улїци Матици сербскей 15 у Новим Садзе.

Пре наявену финансийну кризу, одлучене же би цена шицких новинох и часописох НВУ „Руске слово” и у 2021. року остала иста. То значи же прикладнїк тижньових новинох „Руске слово” останє и далєй 30 динари (рочна предплата 1 500 динари). Од прешлого року НВУ „Руске слово” звекшало продукцию кнїжкох, окреме за дзеци, а зменшало їх цену, так же би коштали од 300 до 500 динари и були доступнєйши читачом. Уведзени два вельки сезонски попусти од 30 одсто того року и то, у октобру (од 1. по 31. октобер) и Миколайско-крачунско-новорочни (од 25. новембра по 25. децембер). Векшина кнїжкох теди кошта лєм 210 динари, а окреме прето же би розкошни сликовнїци могли буц и у пакецикох за наймладших. За церкву и КУД-и тоти цени кнїжкох були, и буду, ище менши, практично по набавней цени. Зоз таким ґаздованьом, у другей половки 2019. року зме предали вецей як 600 кнїжки.

Оглашки и огласни простор 2021. року у виданьох НВУ „Руске слово” буду драгши.

Кед нам у 2018. и 2019. у фокусу була реформа часописа „Шветлосц” и його трансформация до наукового виданя, 2019. и 2020. року найвецей зме ше пошвецели видавательней дїялносци. Прилапени Правилнїк о видавательстве НВУ „Руске слово”, розписани два явни конкурси, робене на проєктох, финансованю и самоотримованю дїялносци видаваня кнїжкох. Резултати були и лєпши як зме обчековали. У 2019. року видати 10 публикациї (дзевец кнїжки и Календар), од котрих половка, пейц, за дзеци. У 2020. року ше рихта аж 15 публикациї, од чого шейсц за дзеци. Розкошна сликовнїца у двох томох ознова би требала принєсц шветли успих Установи. На други явни конкурс за видавательни 2021. рок сцигло аж 19 рукописи (формована комисия до конца рока одлучи котри рукописи сполнюю критериюм за публикованє), а уж ше радзиме о нових сотруднїцтвох и конкурованю на конкурси.

НВУ „Руске слово” вельки успих и потримовку мало зоз донаторско-спонзорских средствох. Важни крочай бул же нам у 2020. року два кнїжки финасновали Руснаци зоз Канади, дзе привреднїк Владимир Рускаи зоз супругу Еуфемию (Кети) финансовали кнїжку Мирона Жироша, а Славко Роман Рондо тиж обезпечел средства спонзорох за свою кнїжку. За свою кнїжку обезпечел средства и академик Юлиян Тамаш зоз Явного подприємства „Войводиналєси”. За 2021. рок наявени нови донаторско-спонзорски средства тиж зоз рускей заєднїци у Сиверней Америки, алє и зоз Войводини. Зоз тим потвердзена свидомосц же кед сцеме мац продукцию кнїжкох, мушиме ше опрец на свойо моци и одвичательно ґаздовац.

Держава Україна нам после вибору Зеленского и у 2020. року нїч финансийно нє помогла, гоч обецала. И други партнере з Горнїци за видаванє кнїжкох одустали пре ковид…

Заш лєм, огромна помоц НВУ „Руске слово” вше сцигує од наших читачох и предплатнїкох, оглашовачох, котрим з тей нагоди у мено Установи найбаржей дзекуєм. Прето, насампредз, тримайме судьбу у своїх рукох и предплацуйме ше на виданя НВУ „Руске слово”, купуйме и дотирайме за кнїжки и други виданя и так сиґурно спокойнєйше и з гордосцу преславиме 100-рочнїцу Установи.

