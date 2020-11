„Симултанкаˮ двох Филипох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 7. колу Трецей рукометней лиґи сивер Сивер хторе одбавене соботу 21. новембра, рукометаше Русину победзели на домашнїм терену екипу РК Кляїчево з резултатом 29:26 (11:13).

Перши полчас лєпше почали госци док друга часц другого полчасу представела праву слику бавячох Русина – швидке, ефикасне бависко, и закладанє шицких на терену.

На пар заводи одбавени и „цепелиниˮ кед єден бавяч зоз лабду ускакує до шейсцох метерох, провадзи го други бавяч, у воздуху му додава лабду, и на нєбранєну часц капури дава ґол. Так бавя лєм поєдинци и убавени екипи, зоз чим Русиновци лєм потвердзели свою перспективу у наиходзацих змаганьох. Обчековану побиду принєсла и тактика домашнїх кед почали бавиц „фластерˮ на двох найлєпших бавячох госцуюцей екипи, а после того поцагу, госци ше єдноставно „страцелиˮ у нападу. Сам конєц змаганя, припаднул младому Филипови Оросовому хтори одбавел „симултанкуˮ зоз охрану госцох, кед вжал одвичательносц на себе руцац и зоз 9, 10 метерох, на щесце без гришки. Найефикаснєйши поєдинєц бул Филип Тома хтори давал ґоли, як зоз кридла, так и як штреднї бавяч.

На соботовим змаганю за Русин наступели: Михайло Мудри (1), Виктор Микита (1), Неманя Стойков (2), Иван Рац (3), Давор Хома, Славко Гербут (4), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Владислав Салаґ (3), Петар Пирожек, Филип Орос (5), Филип Тома (9), Борис Югик (1).

У шлїдуюцим 8. колу рукометаше Русина змаганє знова одбавя на домашнїм терену, у керестурскей Спортскей гали, а процив РК Борац зоз Бачкого Ґрачцу.

