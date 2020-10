СМКЗР „Дачо” додзелєна плакета Новосадского сайма за високи квалитет продуктох

НОВИ САД – На новосадским сайме у септембре ше оценьовало квалитет продуктох, та пияток, 2. октобра, уручени и припознаня Найлєпши у 2020.

Учашнїком хтори свойо продукти приявели у робних ґрупох: продукти зоз овоцох и желєняви, юшки, присмачки, додатки єдлом, минерални води, ошвижуюци безалкоголни напой, кафа, чай, месо и продукти зоз меса, уручени припознаня за квалитет Новосадского сайма.

Медзи добитнїками значних припознаньох за квалитет продуктох и СМКЗР „Дачо” власнїка Данила Сакача зоз Коцура.

Месарнї додзелєна Диплома зоз златну медалю за Домашнї швиньски филе/полнєти зоз куленом, Диплома зоз златну медалю за Домашню швижу колбасу горку и сладку, Диплома зоз стриберну медалю за Французки кулен у кати и Диплома зоз плакету Новосадского сайма за квалитет, хтора месарнї додзелєна за високи квалитет оценєних продуктох.

На додзельованю припознаньох Найлєпши у 2020 почитовани шицки препоручени епидемиолоґийни мири, а додзельоване було у Конґресним центру Мастер на Новосадским сайме.

Попри тим, як Рутенпрес дознава, гоч перши термин за отримованє 87. Медзинародного польопривредного сайма бул од 16. до 22. май, котри пре коронавирус преложени за 16. до 22. септембер, тогорочна саямска вистава нє отримана.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)