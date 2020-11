ВЕРБАС – Совит за здравє општини Вербас вчера, 17. новембра, розпатрал хвилькову епидемиолоґийну ситуацию пре котру запровадзени позарядови стан на териториї цалей општини и апеловал на шицких гражданох же би були осторожни и справовали ше одвичательно, преноши општински сайт.

Як сообщел Совит, погоршанє епидемиолоґийней ситуациї при школских дзецох, алє и їх наставнїкох, иницировало миру преходу на онлайн наставу. На основи звитох директорох образовних установох, 16-ецеро дзеци позитивни на вирус Ковид-19, а 76-еро школяре ше находза у самоизолациї. По словох началнїци Служби за здравствену защиту дзецох ДЗ „Велько Влахович” др Юлия Чурович Шкорич, у остатнїх трох дньох окончени 254 препатрунки дзецох, 28 превентивни препатрунки и 46 препатрунки у Совитовалїщу. У тей Служби ше од 13. новембра окончує тестованє дзецох зоз антиґенским тестом. За резултати потребне чекац пол годзини, а од 30-ерих тестованих зоз тим тестом, 15-ецеро дзеци були позитивни.

Як наглашела др Чурович Шкорич, кажде дзецко зоз респираторнима симптомами, позитивну анамнестику у напряму ковид-инфекциї, будзе послате на тестованє, после чого достанє одвитуюцу терапию, кед то будзе потребне. Шицки информациї значни за здравє дзецка родичи, як и потераз, можу достац на число телефона 021/ 795 44 40 и 021/ 795 44 44.

Директорка Дома здравя у Вербаше др Ясмина Асси визначела же хвильково 19 медицински роботнїки, як и єден педиятер и педиятрийна шестра, анґажовани у Ковид-амбуланти котра роби од 00 по 24 годзин. Шицки информациї на педиятрийним Ковиду доступни гражданом на число телефона 062/ 780 289.

У Ковид-амбуланти вчера препатрени 138 пациєнти, а як визначене на тей схадзки, озбильни приступ, одвичательне справованє и солидарносц ключни за позитивне законченє борби зоз коронавирусом. Шицки жителє инфицирани зоз ковидом-19, як и людзе котри з нїма були у контакту, обовязни буц у изолациї и хасновац предписану терапию.

Спред вербаского Общого шпиталю др Златко Лаинович сообщел же капацитети Ковид-шпиталю у значней мири пополнєни, госпитализовани 44 пациєнти позитивни на вирус Ковид-19. Як додал, ситуацию обтерхує и факт же одредзене число медицинских роботнїкох тиж инфициране, та хвилькову епидемиолоґийну ситуацию треба озбильно прилапиц и буц одвичательни ґу свойому здравю, алє и ґу здравю других.

Секретарка Червеного крижу Вербас Тат`яна Ґлушчевич визначела значносц акциї Червеного крижу Сербиї котра под мотом „Моя маска чува тебе, твоя маска чува мнє” афирмує значносц ношеня маски, цо нам зменшує ризик од инфекциї.

У вербаским Ґеронтолоґийним центру нєт инфицираних зоз вирусом Ковид-19.

На основи шицких доступних анализох здравствених, социялних и образовних установох у вязи епидемиолоґийней ситуациї, на схадзки Совиту за здравє потвердзена оправданосц мирох котри на моци у општини Вербас з цильом защити здравя жительох, сообщел на концу Совит за здравє.

