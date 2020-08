Согласносц за Ґимназию и од министра

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ вчера сцигла согласносц хтору подписал министер просвити Младен Шарчевич, зоз хтору одобрени оддзелєня ґимназиї першей класи, на руским язику за трох школярох и на сербским язику за 13 школярох.

Пред двома тижнями одобренє тих оддзелєньох потримал и Покраїнски секретарият за образованє, та допущенє подписал покраїнски секретар Михаль Нїлаш.

Най здогаднєме, после упису за наступаюци школски 2020/21. рок, керестурска Школа пре менше число уписаних школярох як предвидзене зоз законом, мушела глєдац доущеня за оформенє тих оддзелєньох, а тоту вимогу потримал и Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.

