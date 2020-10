Сон шмишного чловека за конєц Мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнього, штвартого вечара 52. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї отримана премиєра монодрами Сон шмишного чловека, у виводзеню Мирослава Малацкового, а котру по тексту Ф. М. Достоєвского режирал Владимир Надь Ачим.

Зоз тоту монодраму Малацко прешвечлїво винєсол улогу главного юнака хтори пробує одгаднуц вични чловеково питаня о смислу живота. Вон з початку горди и оцудзени, роздумує о самозабойству, же би после шмерци хтора ше случує у його сну, прилапел боль и трапезу як синоними смисла живота и любови, одруцує кажду задумку на самозабойство и одлучує прилапиц задаток – олєгчац церпеня другим людзом.

Представа, за розлику од прешлих трох дньох Мемориялу, виведзена на живо, пред значно вецей патрачами, алє зоз запровадзену оддалєносцу медзи публику, як и препорученима здравственима защитнима мирами.

