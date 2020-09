Сообщенє потримовки 200 новинаром

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй схадзки 4. септембра у канцелариї Рускей матки, єй Управни одбор послал Сообщенє ґенералному директорови Явней медийней установи РТВ зоз хторим ше потримує иншаке ришованє место одказох вецей як 200 занятим и сотруднїкох у тей медийней хижи.

Зоз Сообщеньом ше потримує же би ше проблем ришело нє зоз одпущованьом роботнїкох, поготов же так загрожена робота праве редакцийох на меншинских язикох та ше одражи и на радийску и тв програму рускей народносци. Сообщенє, хторе у мено УО подписал предсидатель РМ Дюра Папуґа, послате ґенералному директорови РТВ и другим руским медийом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)