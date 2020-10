СО вигласала значни одлуки за локалну самоуправу

ШИД – Вчера отримана штварта схадзка Скупштини општини (СО) Шид зоз обсяжним дньовим шором, а принєшени значниодлуки за функционованє локалней самоуправи.

Одборнїки вигласали Рочну програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми у власносци општини за 2020. рок.

Медзи значнима одлуками и одлука о Општинскей ради чийо число членох з 11 зменшан на 9, а кажди член ОР будзе задлужени за одредзену обласц.

СО вигласала и одлуку о Звиту о роботи Општинскей управи за 2019. рок, як и одлуки о розришованю, а потим и менованю нових надпатраюцих и управних одборох подприємствох и установох хторим локална самоуправа снователь.

Принєшени и одлуки о менованю скупштинских комисийох за рижни обласци з компетенциї локалней самоуправи.

