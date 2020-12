Спомалшени рост позитивних на вирус корона

ШИД – На вчерайшей конференциї за новинарох предсидатель Општини Шид Зоран Семенович гварел же спомалшени рост позитивних особох на вирус корона и же през викенд призначени 18 нови случаї, а вкупно єст хвильково 310 активни случаї.

Семенович гварел же Општина Шид и того року будзе додзельовац пакецики дзецом од народзеня по 10 роки, вкупно 3.170 пакецики у цалей општини.

Пакецики буду пред Новим роком подзелєни у дзецинских заградкох и прейґ месних заєднїцох, як и каждого року.

Предсидатель Општини тиж виявел и же локална самоуправа подзековна на каждей финансийней потримовки кед слово о Ґалериї малюнкох Сави Шумановича, з оглядом же за реконструованє родимей хижи и за законченє Депоа за малюнки потребни коло 34 милиони динари, алє же локална самоуправа и надалєй остава снователь Ґалериї, цо у прешлосци и було жаданє Персиди Шуманович, маляровей мацери хтора з леґатом малюнки и нєрухоми маєток зверела Општини Шид на ґаздованє.

