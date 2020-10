Страцели змаганє, достали нових фодбалерох

СТАНИШИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 11. коло одбавене внєдзелю 18. октобра у Станишичу, на хторим Русиново фодбалере страцели од домашнєй екипи ФК Станишич 1920, з резултатом 4꞉2 (2꞉1).

Уж на самим початку змаганя домашнї дали ґол и наявели же су нє случайно на лидерскей позициї. Русиново фодбалере почали бавиц кус оштрейше, алє при концу першого полчасу домашнї зш лєм дали и свой други ґол, зоз вше дискутабилного пенала.Судия видзел же госцуюци бавяч у простору од 16 метерох бавел зоз руку цо за ньго було бице зоз 11 метерох. На самим концу першого полчасу Даноєвич зменшал резултат на 2:1.

Друга часц змаганя була подобна як и перша, кед домашнї дали ище два ґоли, док зоз госцуюцей екипи свой перши ґол за Перши тим Русину дал Неманя Ковачевич, хтори и прекомандовани зоз кадетскей екипи Русину. Зоз кадетскей екипи, а першираз за Перши тим, на нєдзельовим змаганю участвовал и млади Желько Стричко хтори тиж добре одбавел свою улогу. На ґолу по першираз у тей часци першества ше нашол и Филип Тома, хтори добре заменєл Йовицу Калинича.

Хвильково Русин забера штварте место зоз 22 бодами и зоз 7 зазначенима побидами, а на стреду 21. октобра фодбалерох Русину чека змаганє на домашнїм терену процив ФК Раднички зоз Раткова.

