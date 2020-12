Стриберна медаля Хору „Гармония”

НОВИ САД – На Медзинародним фестивалу хорох „Мелодианум”, хтори отримани од 11. по 13. децембер, у орґанизациї Културного центру Кикинди, участвовал и новосадски мишани Хор „Гармония” зоз духовну програму. Фестивал бул змагательного характера, на нїм участвовали 42 хори зоз 7 державох у рижних катеґорийох.

Фестивал нє бул орґанизовани на живо пре епидемиолоґийну ситуацию, алє учашнїки послали свойо знїмки нє старши як три мешаци зоз явних наступох, дзе приказали свой репертоар.

Фахови жири додзелєл Стриберну медалю Хору „Гармониї” за виведзени духовни композициї Стевана С. Мокраньца „Тебе поєм” и Димитра Бортнянского „Достойно єст”.

– З оглядом на тото же зме нє могли отримовац порядни проби пре пандемию, тот успих наисце за нас вельки, думам же ше у будуце можеме кандидовац за озбильни змаганя – гварела дириґентка Хору Сузана Ґрос Маркович.

