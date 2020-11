Сучасне и безпечнєйше стопиранє

Керестурцом добре познате же медзигородски превоз у тим валалє роками слабше фунционує, та превозни услуги людзе вше менєй хасную. Автобуси з валалу редуковани, нє єднак их єст през цали рок, цо окреме очежує путовац тим хтори нє иду лєм до сушедней Кули, алє и младим, штредньошколцом и студентом цо путую далєй.

През швета и лєтни одпочивки, одпутовац зоз Керестура вимага вельки пририхтованя и добру орґанизацию, а праве теди найвецей людзе глєдаю цо швидши и цо туньши превоз по одредзену дестинацию.

Ришенє того проблему пренашли два дзивки зоз Руского Керестура, Кристина и Михаела, хтори уж длугши час хасную сучасну апликацию за дзелєнє превозки „Blablacar”. Blablacar то сайт хтори повязує путнїкох зоз вожачами хтори маю шлєбодни места у авту, цо значи же кед вам треба одпутовац, а нє маце превоз по свою дестинацию, на „BlaBlaCar” сайту можеце видзиц чи дахто идзе у вашим напряме и кеди ше ґу ньому можеце придружиц. З другого боку, кед сце вожач, а любице дружтво, або бисце жадали зменшац трошки путованя, тиж ше можеце реґистровац на сайту и понукнуц свой превоз.

– Зоз тоту апликацию сом ше першираз стретла прешлого року кед сом ше як туриста врацала зоз Италиї. До Италиї сом путовала на автобусу з єдну туристичну ґрупу, и там сом мушела прешедац на гайзибан, а путованє нє ишло так гладко, та кед сом ше после одредзеного часу мала врациц до Сербиї, сцела сом пренайсц туньши, безпечнєйши и єдноставнєйши способ путованя – почина приповедку Кристина Афичова зоз Руского Керестура.

– Фамелия у хторей сом пребувала у Италиї ми предложела спомнуту апликацию прейґ хторей бим ше могла врациц до Сербиї, и прешвечела ме же є цалком безпечна и же ю Италиянє барз часто хасную. Спочатку сом нє була сиґурна, понеже заш лєм, першираз видзиш людзох зоз хторима путуєш, алє ме вони прешвечовали же на заходзе тота апликация барз позната, и там ридко хто хаснує автобуси – приповеда Кристина хтора прейґ тей апликациї нашла людзох, младу пару, хтори зоз Французкей путовали тиж за Сербию.

– На своїм профилу мали свою слику, мали добри оцени и позитивни коментари, та сом ше на концу одважела путовац з нїма. Тиж, охабели и слику и марку авта, же бим их могла препознац док их будзем чекац на догвареним месце, а назначели и же зоз нами у авту будзе путовац и їх пес, нємецки овчар, хтори, мушим повесц, цалу драгу по Сербию бул барз мирни. На концу сом зоз Италиї, цалком безпечно допутовала по Беоґрад за 60 евра – приповеда Кристина, чийо искуство потвердзує же дзекеди путованє нє ствар пенєжу, алє шмелосци.

У ДРАЖЕ ЛЄПШЕ БУЦ У ДРУЖТВЕ

На Кристинову приповедку надовязує ше и Михаела, тиж з Руского Керестура, и вона упозната зоз правилами тей апликациї, а першираз ю похасновала на початку прешлого року, та одтеди прейґ нєй путовала штернац раз. Як гвари, причина прецо ю хаснує то „ефикасно орґанизовани способ путованяˮ, а вше єй мило и упознавац нових людзох.

– Понеже ми частейше потребне путовац на релациї Беоґрад – Керестур, тота апликация ше ми указла як найефикаснєйши способ путованя, и часово, и економски. Поведзме, цена путованя вельо нїзша як цена автобускей або гайзибанскей карти, а формує ю сам вожач. Но, понеже превоз звичайно понукаю людзе хтори заняти, им тот финансийни хасен нє таки важни. На путованьох сом упознала людзох рижних профилох, занїманьох, од новинарох по занятих у ИТ сектору, и велї з нїх гварели же нє любя путовац сами, а понеже кажди дзень путую на релациї Нови Сад – Беоґрад, им ше ище як зда добре дружтво – гвари Михаела.

МОДЕРНИ АВТО-СТОП

Велї ше опитаю чи безпечно дзелїц превоз зоз нєпознатима людзми, медзитим, гоч на перши погляд тота апликация здабе на сучасни авто-стоп, кажди член ма оцени, коментари предходних путнїкох, гвиздочки хтори означую яки длуги час дахто член заєднїци. Вше треба пречитац кратку биоґрафию, опатриц референци, а мож и побешедовац у Инбоксу кед єст дакому дацо нєясне. Кед ше вам дахто нє пачи през тоту першу комункацию, мож найсц дакого другого. На сайту „Blablacar” иснує и опция „Лєм дамиˮ („Само дамеˮ) за шицки жени хтори воженє жадаю подзелїц виключно лєм зоз другима женми.

– Думам же одредзена доза скептицизма потребна у каждодньовим живоце, алє мойо искуство у тим случаю таке же людзе нє треба же би сумняли. Ту нєт простору за даяки злохаснованя, бо шицко повязане и умрежене. Пред воженьом вше преверим шицки податки и нїґда сом потераз нє мала нєприємни ситуациї, а вожела сом ше вельо раз. Углавним сом наиходзела на кулурних, образованих людзох, дзе було приємно путовац и нє було проблеми – прешвечує нас Михаела и предлужує:

– Шофер муши мерковац на безпечносц док гонї, же би достал цо лєпшу оцену, алє тиж и путнїк ше нє може гоч як справовац, понеже ше и його оценює. Так же, шицким на хасен же би були цо вецей коректни и випочитовали другого.

ОСТАВА ВЕЦЕЙ ЧАСУ, АЛЄ И У КИШЕНКИ

Же ше нєпредвидлїви ситуациї на путованьох, окреме до иножемства, можу случиц каждому, гоч яки зме осторожни, потвердзує и Кристинова мац, Мария, хтора и сама спочатку була скептична кед слово о путованью прейґ тей апликациї. Медзитим, Кристиново искуство путованя до Италиї на „сиґурнєйшиˮ способ, тот скептицизем одогнало.

– Кед ми дзивка путовала до Италиї мала нєполни 19 роки. Теди, до пол драги по Италию мала сиґурни превоз на автобусу зоз єдну ґрупу познатих людзох зоз Сербиї, медзитим, кед сцигла до тей держави, мушела прешедац до гайзибану. У медзичаше спадла ноц, гайзибан ше доконца погубел, и теди сом прежила вельку бриґу. Прето, кед ше тераз здогаднєм Кристинового путованя зоз єдней часовей дистанци, анї гевтот „сиґурнєйшиˮ способ путованя, на концу то нє бул – приповеда Кристинова мац.

И попри тим же ю, як мацер, нова идея путованя барз знємирела, бо такой подумала шицко найгорше, з оглядом на нєшкайши швет и на шицки опасносци хтори можлїви у таких ситуацийох. Та заш лєм, фамелия у хторей Кристина пребувала була озбильна фамелия, и мала довирия до нїх, а то єй и помогло же би прилапела тоту вариянту. Людзе хтори єй були домашнї у Италиї, одвезли ю и причекали з ню людзох хтори ше зоз Французкей врацали до Сербиї.

-И теди сом поцерпала, алє кед ми познєйше Кристина потолковала як то функционує, и же то вельо раз аж и безпечнєйше як порядни превоз, на основи нашого искуства, до конца ше тото и потвердзело – заключує Мария.

З искуствох наших собешеднїцох мож заключиц же дзелєнє превозу економичне за шицких, ушпорує ше и на часу, а обкерує и длуги чеканя автобусох и гайзибанох у рижних хвильових обставинох. Тото цо у тей приповедки добре то же мож упознац барз интересантних людзох, од хторих, як твердза нашо собешеднїци, вельо раз койцо мож и научиц.

Нашим валалчаном би ше тота апликация ище як здала, понеже би нє було ризично путовац з Керестура, праве прето же ше людзе з валалу и так уж медзисобно добре познаю.

ВЕЛЇ О ТИМ ИЩЕ НЄ ЗНАЮ

Кристина после искуства з Италиї предлужела хасновац тоту апликацию и у Сербиї, а понеже є на школованю у Зомборе, а тот способ путованя ше єй указал як цалком ефикасни.

– Зоз Керестура до Зомбора путуєм поряднє за 200, 300 динари, з тим же ме за тот пенєж вельо раз вожач охаби и пред квартельом, цо ми барз значи. Єдини проблем тот же тоту апликацию можем хасновац лєм зоз Кули, понеже наших Керестурцох на тим сайту нєт. Вироятнє же людзе ище нє информовани же таке дацо постої, алє ше щиро наздавам же тота апликация постанє популарнєйша и у нас, и же ю людзе буду активно хасновац, так як цо ше ю поряднє хаснує и у Европи – гвари Кристина.

