Схадзка Одбору за културу нє отримана пре нєдостаток кворуму

КОЦУР – У Просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре прешлого пиятку требала буц отримана схадзка Одбору за културу на котрей мали буц розподзелєни средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2020. року. Медзитим, пре нєдостаток кворуму, схадзка була преложена за пондзелок, 28. септембра. И попри намаганьох же би схадзка була отримана, и други раз, пре исти причини, схадзка Одбору за културу НС була нє отримана.

Предсидатель Одбору за културу НС Микола Шанта виражел нєзадовольство и розчарованє пре таку ситуацию понеже, як гварел, схадзка на котрей тема розподзельованє пенєжу нашим културно-уметнїцким дружтвом досц важна, а нє поспишело ше по други раз орґанизовац и дебатовац о тим.

Без огляду же схадзка урядово нє отримана, заш лєм було бешеди и о шлїдуюцих крочайох кед слово о розподзельованю средствох Одбору за културу НС.

Присутни були предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и секретар НС Руснацох Таня Арва Планчак, та зме дефиновали становиска. Насправди зме ше намагали реално розподзелїц пенєжи, уважуюци потреби шицких – гварел Шанта.

Предкладанє о розподзельованю средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного нашлїдства у уметнїцкей творчосци Руснацох у 2020. року шлїдуюце за Дружтво Руснацох у Суботици и проєкт „Яр др Мафтея Виная” предложени винос од 20 000 динари, Дому култури Руски Керестур за проєкт „Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї” 80 000 дин, КУД „Петро Кузмяк” Нове Орахово за опрему 20 000 дин, Дружтво Руснацох Сримска Митровица за проєкт „Омаж Ирени Колєсар” 35 000 дин, КПД ,,Карпати” за ,,Хорски фестивал Карпати – опрема” 100 000 дин, КПД ,,Иван Котляревски” Бикич Дол за проєкт ,,Пришли нам Русадля 2020” 20 000 дин, Руски културни центер за опрему 100 000 дин, Дом култури Руски Керестур и ,,Червена ружа” 100 000 дин, КУД ,,Жатва” Коцур за биротехнїчну опрему 100 000 дин, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ,,Колония у Боднарове” 20 000 дин, КПД ,,Дюра Киш” и ,,Мелодиї Руского двору” 100 000 дин, КУД ,,Тарас Шевченко” Дюрдьов зоз проєктом ,,Най ше нє забудзе” 100 000 дин, Дом култури Руски Керестур и ,,Костельникова єшень” 80 000 дин, РКУД ,,Др Гавриїл Костельник” Кула за опрему 40 000 дин, МАТКА – Дружтво Руснацох Нового Саду Войводини и ,,Фестивал малих сценских формох” 30 000 дин, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ,,Днї Миколи М. Кочиша” 30 000 дин, Союз Руснацох Українцох за набавку проєктора 30 000 дин, Руска матка за проєкт ,,Означованє и преслава 30-рочнїци од снованя Рускей матки у Руским Керестуре” 30 000 дин и Хор Розанов за проєкт ,,Дзень славянскей духовносци и писменосци” 35 000 дин.

Як заключел Шанта, гоч пенєжи нїґда нєт достаточно, у якейшик зрозмири ше догварели же би з таким предкладом виступели на електронску схадзку. Тогорочни средства у виносу од милион динари, пре хвилькову ситуацию зоз пандемию, звекшани за 70 000 динари.

– Тоти 70 000 динари то средства котри предходних рокох звичайно були хасновани за одход до Миклошевцох и до Сриму. Пре ситуацию зоз коронавирусом, того року ше нє пошло нїґдзе. Пенєжи ту, нє похасновани, та прето було простору розподзелїц их. На концу, наздавам ше же електронску схадзку вигласаме и озда ше то шицко покончи. Кед нє, вец Одбор за културу Националного совиту Руснацох треба розпущиц – гварел предсидатель Одбору Микола Шанта.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)