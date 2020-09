Сцигла нова рахункарска опрема до вербаскей Ґимназиї

ВЕРБАС – У вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин” убудуце функционованє настави будзе унапредзене дзекуюци новей опреми котра сцигла по основи конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци. Як гварела директорка тей образовно-воспитней установи Тат`яна Кажич, средства котри достали барз значни за їх школу.

Директорка Кажич потвердзела же ше у тей школи настава одвива комбиновано, а опреманє информатичней часци школи у тей хвильки наисце було нєопходне.

За набавку лап-топ рахункарох и интерактивней табли зоз проєктором на двох конкурсох Покраїнского секретарияту за образованє, Ґимназиї „Жарко Зренянин” вкупно одобрене коло 340 тисячи динари. Тота школа хвильково ма 620 школярох котри розпоредзени на трох напрямох – общим, дружтвено-язичним и природно-математичним.

