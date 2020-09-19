Дом и фамелияКОРОНАВИРУСРуске словоТексти

Тераз лєгчейше, бо ше ходзи до школи

автор м. тамаш, фото м. афич 19. септембер 2020

По тот рок нє лєгко ше могло найсц школяра хтори ше так барз радовал школи и врацаню до учальнї. Епидемия корони, медзитим, вельо того пременєла, та и одношенє школярох ґу школи.

И школяре основней и школяре штреднєй школи гваря же им досц шедзеня дома и же вецей нє жадаю буц изоловани, алє зоз своїма парняками и же найлєпше и найлєгчейше учиц кед наставу провадза на живо, у учальнї. Початку школи ше зрадовали и родичи, бо дзеци у школи найвецей науча, а попри нових знаньох упознаваю и нови штредок, здобуваю приятельох, социялизую ше и кажди дзень им вельо забавнєйши.

Снежана Косич (дзивоцке Хлєбашко) педаґоґa у Основней школи „Светозар Милетич” у Вербаше, у хторей ше отримує и виборна настава на руским язику, гвари же тота школа роби у трох зменох. Дзеци од першей по штварту класу маю наставу и подзелєни су до двох ґрупох. Перша идзе од 7,30, маю штири годзини хтори им ше закончую на 9,55, вец ше школу дезинфикує и од 10,15 приходзи друга ґрупа школярох хтори маю годзини до 12,05 годзин. Вец ше школу ознова дезинфикує и пополадню до школи иду школяре од 5. по 8. класу, хтори наставу провадза комбиновано, подзелєни су до двох ґрупох. Пондзелок руша 1. ґрупа и маю годзини од 13,15 до 16,50, вовторок тота ґрупа онлайн провадзи наставу, а до школи приходзи друга ґрупа школярох и вони ше на далєй до конца тижня зменюю, а вец идуци пондзелок до школи перше идзе друга ґрупа, а перша провадза наставу онлайн. Наставнїки на онлайн настави прейґ платворми Микрософт тим (Microsoft Teams) школяром посилаю обробени лекциї и инструкциї, дзе им ше цо на платформи находзи, знїмки, слики.

Снежана Косич

– Родичи дома своїм дзецом мераю температуру, а у школи шицки, и школяре и заняти,  ноша маски и шицким ше на уходзе до школи пирска, дезинфикує руки. Стаємно зме у контакту з родичами, кед дзецко кашлє або є натхаве, або ма горучку, такой нє идзе до школи.

Од початку школского року потераз шицки школяре здрави. Того року ше и родичи и дзеци барз зрадовали же ше од септембра почнє ходзиц до школи. Окреме задовольни тоти дзеци з нїзших оддзелєньох, цо кажди дзень иду до школи. И дзеци од пиятей по осму класу, хтори маю предметну наставу, наздавали ше же кажди дзень буду ходзиц до школи, алє то нєможлїве орґанизовац. Наша школа найвекша у општини, у нас єст наставнїкох цо робя ище у двох, трох и штирох школох и, же би могли вшадзи на час сцигнуц, зоз Школскей управи нам допущели же бизме мали наставу по тей комбинованей методи. Найважнєйше отримац здравствену безпечносц школярох и занятих и о тим ше барз водзи рахунка  – гутори педаґоґиня Снежана Косич.

Основна школа ма 660 школярох, 326 мали од першей по штварту класу и 334 од пиятей по осму класу.

НАСТАВА ПО РУСКИ ОНЛАЙН И У ПАРОХИЇ

 Виборна настава руского мацеринского язика, хтору у Вербаше водзи учителька Славица Мали будзе за школярох шицких штрирох основних школох орґанизована так же єдна годзина тижньово будзе онлайн, а друга будзе соботами у Парохийней сали церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest