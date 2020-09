Тераз лєгчейше, бо ше ходзи до школи

По тот рок нє лєгко ше могло найсц школяра хтори ше так барз радовал школи и врацаню до учальнї. Епидемия корони, медзитим, вельо того пременєла, та и одношенє школярох ґу школи.

И школяре основней и школяре штреднєй школи гваря же им досц шедзеня дома и же вецей нє жадаю буц изоловани, алє зоз своїма парняками и же найлєпше и найлєгчейше учиц кед наставу провадза на живо, у учальнї. Початку школи ше зрадовали и родичи, бо дзеци у школи найвецей науча, а попри нових знаньох упознаваю и нови штредок, здобуваю приятельох, социялизую ше и кажди дзень им вельо забавнєйши.

Снежана Косич (дзивоцке Хлєбашко) педаґоґa у Основней школи „Светозар Милетич” у Вербаше, у хторей ше отримує и виборна настава на руским язику, гвари же тота школа роби у трох зменох. Дзеци од першей по штварту класу маю наставу и подзелєни су до двох ґрупох. Перша идзе од 7,30, маю штири годзини хтори им ше закончую на 9,55, вец ше школу дезинфикує и од 10,15 приходзи друга ґрупа школярох хтори маю годзини до 12,05 годзин. Вец ше школу ознова дезинфикує и пополадню до школи иду школяре од 5. по 8. класу, хтори наставу провадза комбиновано, подзелєни су до двох ґрупох. Пондзелок руша 1. ґрупа и маю годзини од 13,15 до 16,50, вовторок тота ґрупа онлайн провадзи наставу, а до школи приходзи друга ґрупа школярох и вони ше на далєй до конца тижня зменюю, а вец идуци пондзелок до школи перше идзе друга ґрупа, а перша провадза наставу онлайн. Наставнїки на онлайн настави прейґ платворми Микрософт тим (Microsoft Teams) школяром посилаю обробени лекциї и инструкциї, дзе им ше цо на платформи находзи, знїмки, слики.

– Родичи дома своїм дзецом мераю температуру, а у школи шицки, и школяре и заняти, ноша маски и шицким ше на уходзе до школи пирска, дезинфикує руки. Стаємно зме у контакту з родичами, кед дзецко кашлє або є натхаве, або ма горучку, такой нє идзе до школи.

Од початку школского року потераз шицки школяре здрави. Того року ше и родичи и дзеци барз зрадовали же ше од септембра почнє ходзиц до школи. Окреме задовольни тоти дзеци з нїзших оддзелєньох, цо кажди дзень иду до школи. И дзеци од пиятей по осму класу, хтори маю предметну наставу, наздавали ше же кажди дзень буду ходзиц до школи, алє то нєможлїве орґанизовац. Наша школа найвекша у општини, у нас єст наставнїкох цо робя ище у двох, трох и штирох школох и, же би могли вшадзи на час сцигнуц, зоз Школскей управи нам допущели же бизме мали наставу по тей комбинованей методи. Найважнєйше отримац здравствену безпечносц школярох и занятих и о тим ше барз водзи рахунка – гутори педаґоґиня Снежана Косич.

Основна школа ма 660 школярох, 326 мали од першей по штварту класу и 334 од пиятей по осму класу.

НАСТАВА ПО РУСКИ ОНЛАЙН И У ПАРОХИЇ

Виборна настава руского мацеринского язика, хтору у Вербаше водзи учителька Славица Мали будзе за школярох шицких штрирох основних школох орґанизована так же єдна годзина тижньово будзе онлайн, а друга будзе соботами у Парохийней сали церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше.

