Тидзень дзецка будзе означени зоз велїма активносцами

ДЮРДЬОВ – Тогорочни тидзень дзецка, котри тирва по 11. октобер, зоз рижнима активносцами ше означує и у образовних утановох у Дюрдьове, у Основней школи „Йован Йованович Змай“ и у Предшколскей установи „Дзецинство“, оддзелєнє „Дюрдєвак“.

У тим тижню дзеци маю нагоду участвовац у рижних роботньох, спортских змаганьох, маю нагоду обисц дацо цо потераз нє видзели, участвовац у ушорйованю школского околїска и ище вельо того.

Школяре основней школи вчера правели и украшовали амблем школи, ушорйовали Еко-куцик, конки школи и приношели средства за особну гиґиєну од котрих ше буду правиц пакецики.

У предшколскей установи дзеци мали рижни музични роботнї, правели древо товаришства, а шицки активносци котри орґанизовани вязани за тему Подзелєне щесце два раз векше, цо и мото тогорочного Дзецинского тижня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)