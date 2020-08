Тижньово призначки

Конєц єдней епохи… Нє, нє думам з тима словами алудирац на политичну судьбу Александра Лукашенка, чия ше предсидательска фотеля, после 26 континуалних рокох на чолє Билорусиї, тих дньох озбильно гимба. Чи слово о новей, дириґованей „револуциї у фарби”, як ше обава часц явносци прихильна колоритному самодержцови зоз Минску, чи буна процив Лукашенка автентични вираз намаганьох билоруского народу ґу пременком, як ше наздава друга часц явносци хтора автократорох нє люби, дознаме пошвидко…

Думам, насампредз, на стретнуце фодбалских титанох прешлого тижня у штварцини финала тогорочней (чи лоньскей, чежко уж попровадзиц…) Лиґи шампионох, дзе минхенски Баєрн з резултатом 8 – 2 декласовал дотераз нєдотхлїву Барселону. Паметам предходне „чирянє” каталонского клуба, кед дас пред 20 роками, публика зоз Ноу Кампу з билима хусточками (як цо ше на Медитерану одпитує од покойних) випровадзела Луя Ван Ґала и його „голандску” екипу. Потим настала довчерайша Барселона пре хтору пошвидко, з Чавийом и Иниєстом, тики-таку и Месийом, европски фодбал постал монотони шицким, окрем єй навиячом. Шлїдуюци даскельо роки на фодбалских теренох Старого континента випатра нє будзе допито… кед, нормално, нє рахуєме баварску машину.

А сиґурно допито тим цо годзинами чекаю у, з часу на час, километерским шоре опрез Торлаку, же би ше на власну вимогу тестирали на корону пред одходом на чарногорске приморє, понеже тота держава отворела гранїци за туристох з реґиону. (Нє)достаточни лабораторийни капацитети даскельо днї главна тема у явносци – нє важне, випатра, як будзе випатрац шлїдуюци школски рок, важне виратовац рочни одпочивок. Держава моментално реаґовала. Гоч ше дзепоєдни ковид-шпиталї завера, практично през ноц створени додатни капацитети за тестированє нєсцерпезлївих туристох хтори би ше мачкац у Ядрану. А док ше, таки поогорйовани и задлужени, врациме з лєтованя, будзе часу цали септембер на мире и нашироко рубац по школи, системи, наставнїкох и министрох бо, гат, нїч нє добре. Алє, таки зме, та. Нєшка нєшка, а ютре уж як будзе.

