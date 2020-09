РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским Каритасу и далєй тирва гуманитарна акция, як и вше пред початком нового школского року, збераня школского прибору за школски дзеци у потреби.

Тоту акцию традицийно орґанизую керестурски волонтере, а у акциї мож участвовац зоз дарованьом школского прибору або пенєжно.

Хто жада, помоц мож придац волонтером Каритасу, або на парохию.

