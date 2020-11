ШИД – Вчера, 6. новембра, волонтере Општинского штабу за позарядово ситуациї почали дезинфекцию явних поверхносцох у городзе пре зоперанє преношеня вируса корона.

Як нависцене зоз локалней самоуправи, дезинфекция явних поверхносцох будзе предлужена у городзе, як и у валалох на подручу општини.

