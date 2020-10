Тирва упис за особних провадзачох дзецох зоз окремнима потребами

КУЛА – Здруженє за помоц МНРО Белава птица зоз Кули обвисцує родичох же тирва упис хасновательох за особних провадзачох дзецох зоз окремнима потребами у предшколскей и школскей програми на териториї општини Кула. Родичи и дзеци котри маю потребу за спомнуту услугу треба же би ше приявели найпознєйше по 12. октобер.

Приява ше подноши при секретарови Здруженя Белава птица, а тоти котри ше приявюю першираз, попри пополнєтей вимоги потребне доставиц и фотокопию кресценого писма за дзецко, фотокопию думаня интересорней комисиї же дзецко ма потребу за особним провадзачом, потвердзенє же дзецко ходзи до дзецинскей заградки або до школи и одчитана особна карточка родителя. У случаю же хаснователь вимага лєм предлуженє услуги, достаточно доставиц потвердзенє же дзецко ходзи до предшколскей установи або школи.

Спред Здруженя Белава птица визначую же потребне ше приявиц на час, понеже капацитети з котрима розполагаю огранїчени.

