НОВИ САД – Тогорочни 19. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини Веселинка будзе отримана на штварок, 22. октобра на 19 годзин.

На тогорочним Фестивалу будзе приказана ретроспектива знїмкох зоз прешлих фестивалох, а буду орґанизовани и креативни роботнї за дзеци зоз єшеньску тематику.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)