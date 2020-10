ДЮРДЬОВ – На соботу и нєдзелю у просторийох Месней заєднїци у Дюрдьове будзе отримана Подобова колония Дюрдьов 2020.

Колония будзе отворена на соботу, 3. октобра на 9 годзин, а маляре свойо малюнки годни докончиц и на нєдзелю, на дзень єй завераня.

По тераз ше приявели 17 уметнїки зоз цалей Сербиї од котрих седмеро академски маляре.

Орґанизаторе буду водзиц рахунка о шицких мирох защити, обезпеча маски, а уметнїки буду почитовац физичну дистанцу.

