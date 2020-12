То я, без маски и ганьби

Наташа Боянович зоз Руского Керестура ше одмалючка занїма зоз музику и зоз танцом. Танцовала фолклор дзешец роки, потим гип-гоп, латино-америцки танци, опробовала ше и у денхолу, а нєшка сама пише и продукує музику на анґлийским язику.

Наташа, попри танцованя, одмалючка шпивала у хору, а потим ше на факултету опредзелєла за писанє текстох, понеже закончела америцку и анґлийску литературу. През здобуванє знаня о римох и поемох, танєц и клабинґ хтори єй брат зоз „Дроп сенсеа” орґанизує, Наташи дали мотивацию и инспирацию за правенє своїх писньох.

– Понеже живот єдного студента зоз валалу у городзе нє лєгки, мнє музика помагала же бим була креативна. Писанє и реп музика ми помага же бим свойо неґативни, алє и позитивни чувства ту ошлєбодзела. То просто я, без маски и без ганьби – толкує Наташа.

Як вона гвари, по тераз єй музику правели людзе зоз Америки, Канади и Нового Саду, а того року почала и сама продуковац свойо матрици. Свойо писнї знїма на анґлийским язику, бо єй тот язик, як гвари, створени за римованє, понеже ше состої зоз вельо самоглашнїкох, так єй лєгчейше писац стихи и одреповац их.

– Цо ше дотика моїх планох за убудуце, намагам ше обявиц голєм єдну писню на мешачним уровню, бо верим же порядносц барз важна кед ше дацо будує – заключує Бояновичова.

Наташа уж длуго роби на єдним проєкту, циль того проєкта же би ше обявел у даєдней музичней хижи у иножемстве. По єй словох, наиходзи и на критики, алє гвари же су углавним позитивни, бо як спомина, ридше при нашей заєднїци мож видзиц же даяки уметнїк прави свойо писнї на другим язику. Потримовка єй нє тельо важна, алє спомина же ю ма и од фамелиї и од пайташох, алє як гвари, найважнєйше єй же ма довирия до себе.

