Традицийна Чукияда будзе 18. октобра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна Чукияда, котру орґанизує Здруженє спортских рибарох Коляк у Руским Керестуре з нагоди ошлєбодзеня валалу од фашизму, будзе отримана на нєдзелю, 18. октобра.

На змаганє поволани шицки члени Здруженя, котизация за участвованє виноши 1 000 динари, сход змагательох рано од 7 годзин у рибарским лєтнїковцу на базену. По пропозицийох дошлєбодзене ше змагац зоз трома циґонями без балерини, а зоз штвартим мож лапац рибки за мамки.

Змаганє будзе отримане на часци беґеля за керестурску брану од 8 до 12 годзин, а по законченю змаганя мерац ше буду шицки прикладнїки чукох, а риби спод минималней велькосци буду врацени назад до беґелю.

Орґанизатор обезпечи за шицких учашнїкох полудзенок, зоз собу потребне вжац лєм прибор за єдзенє. Шицки подробнєйши информациї мож достац при предсдиательови ЗСР Коляк Михайлови Пашови на телефонске число 060/703-7944.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)