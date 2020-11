НОВИ САД – У Новим Садзе всоботу, 7.новембра, почал дводньови семинар „Тренинґ о волонтерским менаджменту”, котри понукнул проєктни асистент Каритасу Сербиї Марко Шалич.

Семинар обрабял даскельо теми, як цо то – волонтерски менаджмент, волонтере у проєкту, потреби за волонтираньом и економска вредносц у проєкту, орґанизованє волонтерох,селекция, мониторинґ, як и потримовка и евалуация волонтерох у волонтерскей програми.

Гоч тренинґ спочатку предвидзовал коло 12 особи з наших парохийох, на концу, пре огранїченосц лєм на пейц особи, на семинар пришли лєм координатор каритасу нашей епархиї Елемир Джуджар,одвичательна особа каритасу Нового Саду Анита Ґовля, водитель вецей волонтерских проєктох нашого каритасу, психолоґ Соня Алексич, як и богослов Ярослав Варґа.

Тоти семинари наменєни шицким пейц владическим Каритасом у Сербиї, у першим шоре директором, координатором и тим цо робя, або жадаю робиц зоз волонтерами у парохиялних каритасох, а наш Каритас перши вихасновал тоту можлївосц.

