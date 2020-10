Тренинґ о превенциї природних и других опасносцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре вчера отримани тренинґ у рамикох програму Зменшованє ризику од елементарних катастрофох у рамикох проєкту Be ready.

Тренинґ вєдно орґанизовали керестурска Месна заєднїца и Каритас деканату Нови Сад, а на нїм були представителє цивилного сектору и валалских институцийох, як цо комуналне подприємство, огньогасне дружтво, пензионере, рибаре, представителє школи и дому за старих.

Присутних привитал о. д. секретара домашнєй МЗ Михайло Пашо, а спред Каритасу коодринаторка Анита Ґовля. Викладанє тє. тренинґ водзела менаджер цивилней защити Драґана Остоїч.

На тренинґу бешедоване о потенциялних елементарних опасносцох, з акцентом на тоти цо можлїви у тим предїлу, а у другей часци черани искуства з учашнїками.

Як наявела Анита Ґовля, у рамикох проєкту хтори тирва уж шейсц роки и уж є реализовани у вецей штредкох, Каритас у Керестуре планує ище активносци, а шлїдуюца будзе демонстрация огньогасних вежбох за гражданох 10. октобра, а наявене и акция садзеня древкох до витрозащитного пасма валала, хтору вєдно витворя тиж Каритас и Месна заєднїца.

