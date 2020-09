Треца Русинова побида зашором

РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, ФК „Русинˮ победзел ФК „Борацˮ зоз Бачкого Ґрачцу, з резултатом 4:0 (2:0).

Уж на самим початку змаганя, у 6. минути, Саянкович дал перши ґол зоз одличней акциї нападачох Русина, а пред сам конєц першого полчасу Надь дал и други ґол за домашнї тим.

Найинтересантнєйша акция збула ше у 68. минути змаганя кед Саянкович зоз коло 15 метерох дал евро-ґол, а остатнї ґол за Русин з тей нагоди дал Дюканович у 80. минути.

Зоз тоту побиду Русиновци оставаю на 1. месце на таблїчки, а шлїдуюце змаганє одбавя у госцох процив ФК „Омладинацˮ зоз Буковцу.

