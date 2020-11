Треци ребаланс буджету на СО Кула

КУЛА – Одборнїки Скупштини општини Кула на 15. порядней схадзки 3. новембра прилапели Одлуку о трецим тогорочним ребалансу буджету Општини, а у шеснац точкох дньового шора принєшени и рижни други одлуки. Медзи нїма и снованє Спортского центру општини Кула, до чийого составу войду шицки спортски обєкти у населєних местох, та и фодбалски стадион на Ярашу у Руским Керестуре.

Визначене же плановани приходи зоз пренєшенима средствами виноша 1.645.751.000,00 динари, а у истим обсягу плановани и розходи. Сущни ставки у ребалансу одноша ше на вибудов трафоа на Спортско рекреативним центру у Кули, за проєктну документацию обнови Здравственей станїци у Червинки, та надополнєнє за персоналних асистентох Здруженя МНРО „Белава птица”.

На 15. схадзки локалного парламенту, медзи иншим, принєшена и Одлука о формованю Спортского центру општни Кула, зоз шедзиском у Червинки, до чийого составу войдзе инґеренция над шицкима спортскима обєктами и стадионами у населєних местох општини. Тото ше одноши за тераз и на Стадион ФК „Русин” у Руским Керестуре, цо значи же општина будзе финансовац його функционованє и отримованє, а практичне старанє однєдавна пренєшене на Месну заєднїцу и тих цо ше и потераз о тим старали.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)